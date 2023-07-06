На кадрах видно, что верхнего этажа дома практически нет. На его месте – руины.
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Больше всего пострадал верхний этаж дома
Россия прицельно бьет по жилым домам,
– прокомментировал Козицкий.
Он также поблагодарил все службы, которые оперативно выехали на место и помогают людям.
Смотрите видео с места попадания по многоэтажке во Львове:
Найбільше постраждав верхній поверх будинку
Росія прицільно б'є по житлових будинках,
– прокоментував Козицький.
Він також подякував усім службам, які оперативно виїхали на місце і допомагають людям.
Дивіться відео з місця влучання по багатоповерхівці у Львові:
Ранее о трагедии сообщил и мэр города Андрей Садовый. Он рассказал, что люди находятся под завалами и подчеркнул, что едет на место. Также сейчас у дома находится и Максим Козицкий.