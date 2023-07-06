На кадрах видно, что верхнего этажа дома практически нет. На его месте – руины.

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Больше всего пострадал верхний этаж дома

Россия прицельно бьет по жилым домам,

– прокомментировал Козицкий.

Он также поблагодарил все службы, которые оперативно выехали на место и помогают людям.

Смотрите видео с места попадания по многоэтажке во Львове:



Найбільше постраждав верхній поверх будинку

Росія прицільно б'є по житлових будинках,

– прокоментував Козицький.

Він також подякував усім службам, які оперативно виїхали на місце і допомагають людям.

Дивіться відео з місця влучання по багатоповерхівці у Львові:



Ранее о трагедии сообщил и мэр города Андрей Садовый. Он рассказал, что люди находятся под завалами и подчеркнул, что едет на место. Также сейчас у дома находится и Максим Козицкий.

Важно! По словам Козицкого, разрушения – очень сильные. Так что, к сожалению, есть не только раненые, но и погибшие.