Такую информацию сообщил мэр города Андрей Садовый. Однако вероятно, эта информация предварительная, ведь спасатели разбирают завалы.

К теме Враг ударил ракетами по Львову: попадание в многоквартирный дом

Люди могли оказаться под завалами

В своем обращении, записанном у дома, рассказал о пострадавших и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что разрушения дома – очень значительные, так что кроме раненых, говорится и о погибших.

Террористический обстрел повредил около 60 квартир и 50 автомобилей. Людей, проживавших в доме, придется отселять.

Первоначально было известно о повреждении объекта инфраструктуры

Первоначально было известно о повреждении объекта критической инфраструктуры. Впоследствии и председатель ОВА Максим Козицкий, и Андрей Садовый подтвердили, что разрушения получил именно жилой дом, в котором много квартир. После удара вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить спасателям.

Власти заверили, что все необходимые службы находятся на месте. В дом прибыли сотрудники ГСЧС, медики и полиция.