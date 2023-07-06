Взрывы были очень мощными

Воздушная тревога во Львове была объявлена в 2:06. До этого сирены звучали во всех других регионах Украины. Больше о последствиях ужасающей атаки читайте в материале 24 Канала.

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В 2:30 львовяне услышали первые взрывы. Они были очень мощными, поэтому в некоторых домах тряслись окна.

После отбоя глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российская ракета попала в многоквартирный дом. Там сразу начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы,

– сообщил председатель ОВА.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в дом попали обломки вражеской ракеты.

На видео с места происшествия заметно, что наибольшие разрушения понес последний этаж дома – его теперь просто нет. Все квартиры остались без окон, а во дворе дома много завалов.

Смотрите видео с последствиями попадания ракеты в дом во Львове:

На место происшествия оперативно выехали все службы: видео

Что известно о жертвах и разрушениях

Вскоре после отбоя Садовый сообщил, что 4 человека получили ранения. Одного потерпевшего в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Мэр предупредил, что количество пострадавших будет расти.

По состоянию на 5:50, по данным Садового, погибли 3 человека, а 8 – получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы.



Спасатели извлекли тела людей из-под завалов / Фото Андрея Садового

В результате попадания российской ракеты повреждения получили около 60 квартир и 50 автомобилей. На месте происшествия работает оперативный штаб. Местных жителей готовят к отселению.

Организуем все необходимое для людей. Ситуация сверхсложная. Есть серьезное разрушение домов. Когда спасатели завершат разбор завалов, нужно начинать восстановительные работы,

– сказал Садовый.

Последствия ракетной атаки по жилому дому / Фото 24 Канала

По словам Садового, в жилых домах снесло крыши. Также есть разрушение:

в школе,

в офисном комплексе,

в общежитиях Национального университета "Львовская политехника".

В поддержке города будут нуждаться сотни квартир, ведь ущерб от ракетного удара составит десятки миллионов гривен.

Вскоре во Львове проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мэр назвал ночной обстрел самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру Львова с начала большой войны.

Заметим, улицу Стрыйскую во Львове перекрыли. Она будет недоступна для проезда, пока спасатели не разберут все завалы.



Как после атаки выглядит Стрыйская улица / Фото Андрея Садового