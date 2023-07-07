Однако российские пропагандисты начали взвывать о якобы "уничтожении военных объектов" и ударах по пунктам "временной дислокации личного состава ВСУ" и "иностранных наемниках" в городе Льва. Об этом сообщила ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

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"Старые здания не значит заброшены"

По состоянию на 00:17 количество погибших во время ракетной атаки выросло до 7 человек. Также 40 человек ранены, из них 13 находятся в больнице. Однако спасательные работы еще продолжаются.

В результате обстрела крылатыми ракетами "Калибр" разрушены и получили повреждения примерно 35 домов, 4 школы и общежития. Пострадали около 60 квартир и 50 автомобилей. Оккупанты попали именно в историческую часть Львова – в буферную зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на все эти факты, российские пропагандисты продолжают врать о якобы "попадании в склад западного вооружения". Также они говорят, что попадание было якобы в "заброшенный" дом, в котором не проживали гражданские, а якобы была расположена "какая-то база". А потому ракеты прилетели по "нужным целям".

Ведущая 24 Канала дала отпор российским пропагандистам после обстрела Львова: смотрите видео

Но откуда россиянам знать, что старое здание обязательно заброшено. Ведь они в принципе не сохраняют культуру и относятся ко всему старому, как к "запущенному".

"Однако у нас старые здания – это не всегда заброшенные. Это может быть просто старое здание, в котором живут люди. И оно прекрасно выглядит изнутри и снаружи. Львов – старый город, так исторически сложилось. Но откуда вам об этом знать", – обратилась ведущая 24 Канала к россиянам.

Она добавила, что на фото и видео никакого "склада" не было видно.

Я знаю людей, живших в том разрушенном доме. И они совсем не похожи на "солдат НАТО" и даже по возрасту они не подходят для военной службы,

– подчеркнула Екатерина Соляр.

Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе объявлен двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки России.

Обратите внимание! Враг использовал для ночного обстрела города Льва крылатые ракеты "Калибр". В общей сложности захватчики выпустили 10 ракет. 7 из них удалось сбить. Ведь у Украины есть системы ПВО, которые имеют возможность сбивать эти ракеты. Это советская система С-300, а также ЗРК Patriot и SAMP/T, переданные партнерами.

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