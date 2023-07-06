Комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове приняла решение, что все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты круглосуточно. Мэр города Андрей Садовый подчеркнул, что теперь закрывать укрытия строго запрещено.

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Во Львове запретили закрывать укрытия

Садовый сообщил, что ответственные лица, определенные собственником здания, должны наработать схему, согласно которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно.

Решение непростое, но единственно правильное. Поскольку обеспечить открывание убежищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытие,

– сказал мэр города.

Мэр уточнил, что причиной такого решения стали 10 жалоб на Горячую линию ночью во время обстрела. К сожалению, оказалось, что все еще остаются люди, которым все равно на свою жизнь и жизнь близких.

Врагу совершенно неважное расстояние – Львов, Киев и Краматорск все равно могут обстреливаться. Поэтому нужно в первую очередь позаботиться о своей безопасности. Это решение окончательно и обсуждению не подлежит,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Полиция открыла уголовное производство

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности.

Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях во Львове во время ночных обстрелов. Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, серьезных решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны,

– подчеркнул Клименко.

Он отметил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

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