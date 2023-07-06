Об этом на брифинге сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует 24 Канал. Все три ракеты "Калибр", которые не удалось сбить ПВО, попали по Львову
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По словам главы ОВА, в результате попадания в подстанцию без света до сих пор находятся около 150 абонентов.
Под прямой удар вражеской ракеты попал жилой дом
Козицкий добавил, что повреждены более 30 домов – около 250 квартир, около 50 авто, 10 общежитий, два вуза, дом ребенка, санаторная школа.
Десятки тысяч выбитых окон и дверей. Таких повреждений у нас еще не было. Разрушена также одна из подстанций,
– рассказал Козицкий.
В то же время есть повреждение в Золочевской территориальной общине: в селах Великая Ольшаница и Хильчицы.
"Также повреждены дома в результате падения обломков ракеты", – добавил руководитель Львовской ОВА.
Без света два населенных пункта
В Министерстве энергетики сообщили, что в результате атаки во Львовской области обесточена 1 линия электропередачи, 3 трансформаторные подстанции, без света остались 2 населенных пункта.
Главное об атаке на Львов
- Во время очередной атаки врага взрывы прогремели во Львове: одна из ракет попала в жилой дом.
- Предварительно известно о четырех погибших и 35 раненых. Спасатели ищут под завалами людей.
- Повреждены десятки домов и автомобилей.