Об этом на брифинге сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует 24 Канал. Все три ракеты "Калибр", которые не удалось сбить ПВО, попали по Львову

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По словам главы ОВА, в результате попадания в подстанцию без света до сих пор находятся около 150 абонентов.

Под прямой удар вражеской ракеты попал жилой дом

Козицкий добавил, что повреждены более 30 домов – около 250 квартир, около 50 авто, 10 общежитий, два вуза, дом ребенка, санаторная школа.

Десятки тысяч выбитых окон и дверей. Таких повреждений у нас еще не было. Разрушена также одна из подстанций,

– рассказал Козицкий.

В то же время есть повреждение в Золочевской территориальной общине: в селах Великая Ольшаница и Хильчицы.

"Также повреждены дома в результате падения обломков ракеты", – добавил руководитель Львовской ОВА.

Без света два населенных пункта

В Министерстве энергетики сообщили, что в результате атаки во Львовской области обесточена 1 линия электропередачи, 3 трансформаторные подстанции, без света остались 2 населенных пункта.

Обратите внимание! По данным Воздушных сил, в ночь на 6 июля удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет, летевших из акватории Черного моря на Запад страны.

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