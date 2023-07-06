Чтобы было 10 сбитых ракет из 10 – Украине нужны F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.
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Что говорят в Воздушных силах об атаке Львова
По словам Игната, вражеские ракеты летели с моря. Противник проработал маршрут, используя и рельеф местности, и русла рек, а в этом случае Днепра. Ракеты якобы летели на Киев, но резко повернули в направлении Львова.
Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16,
– отметил спикер Воздушных сил.
Ракетный удар по Львову 6 июля: все, что известно
- 6 июля около 02:46 оккупанты обстреляли Львов. В результате попадания вражеской ракеты разрушен жилой дом. Предварительно, погибли 4 человека, 34 человека получили повреждения. Данные о пострадавших уточняются.
- В настоящее время идет разбор разрушенного дома и поисково-спасательные работы.
- Также проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.
- В Воздушных силах отметили, что около часу ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала летели в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.
- В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил удалось уничтожить всего семь из десяти крылатых ракет "Калибр".
- Наталья Гуменюк рассказала, что удар по Львову россияне готовили вечером. Так, к вечеру 5 июля в море Россия вывела 4 ракетоносителя.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших. В то же время президент обнародовал жуткие кадры последствий обстрела.