Чтобы было 10 сбитых ракет из 10 – Украине нужны F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

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Что говорят в Воздушных силах об атаке Львова

По словам Игната, вражеские ракеты летели с моря. Противник проработал маршрут, используя и рельеф местности, и русла рек, а в этом случае Днепра. Ракеты якобы летели на Киев, но резко повернули в направлении Львова.

Их можно было бы перехватывать истребителями. И часть ракет удалось перехватить истребительной авиацией, но это очень небольшая часть. С этим мог бы справиться F-16,

– отметил спикер Воздушных сил.

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