Зеленский выразил соболезнования родным погибших. В то же время президент обнародовал жуткие кадры последствий ракетного удара.

Важно Самая большая атака инфраструктуру Львова за время войны, могут быть еще жертвы, – Садовый

Реакция Зеленского на обстрел Львова

Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что обязательно будет ощутимый ответ российскому врагу.

Последствия ракетного обстрела Львова: смотрите видео

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