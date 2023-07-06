Зеленский выразил соболезнования родным погибших. В то же время президент обнародовал жуткие кадры последствий ракетного удара.
Важно Самая большая атака инфраструктуру Львова за время войны, могут быть еще жертвы, – Садовый
Реакция Зеленского на обстрел Львова
Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным,
– подчеркнул украинский лидер.
Зеленский добавил, что обязательно будет ощутимый ответ российскому врагу.
Последствия ракетного обстрела Львова: смотрите видео
Ракетный удар по многоэтажке во Львове: что известно
- Во Львове в результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах.
- В настоящее время идет поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибли 4 человека, травмированы – 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали – 64.
- Спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от потерпевших и оказывают необходимую помощь.
- Правоохранители отметили, что все работают без покоя. Есть информация, что под завалами еще остаются люди.
- Мэр Андрей Садовый заявил, что это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Число жертв может возрасти. Разрушены более 50 квартир, есть разрушения в школе и в общежитии Львовской политехники. Более сотни домов получили повреждения.