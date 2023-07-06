Щоб було 10 збитих ракет з 10 – Україні треба F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.

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Що кажуть у Повітряних силах про атаку Львова

За словами Ігната, ворожі ракети летіли з моря. Противник пропрацював маршрут, використовуючи й рельєф місцевості, й річища, а у цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова.

Їх можна було б перехоплювати винищувачами. І частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16,

– зазначив речник Повітряних сил.

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