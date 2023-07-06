По состоянию на утро известно о 4 погибших и 34 пострадавших во Львове. Об этом по состоянию на 9:45 сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Ракетная атака России унесла жизни 4 человек

Глава ОП опубликовал кадры первых минут после обстрела гражданских во Львове. На видео видно работу спасателей, а также крики о том, что нужны дополнительные носилки для пострадавших.

В частности, помощь была нужна людям на 4 этаже дома, который сильно пострадал от ракетного удара российских террористов.

Первые минуты после удара по дому во Львове: смотрите видео

Что известно о ракетной атаке на Львов