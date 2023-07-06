Про це на брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує 24 Канал. Усі три ракети "Калібр", які не вдалося збити ППО, влучили по Львову.

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За словами голови ОВА, унаслідок влучання у підстанцію це без світла досі перебувають близько 150 абонентів.

Під прямий удар ворожої ракети потрапив житловий будинок

Козицький додав, що пошкоджено понад 30 будинків – приблизно 250 квартир, близько 50 авто, 10 гуртожитків, два ВНЗ, будинок дитини, санаторна школа.

Десятки тисяч вибитих вікон і дверей. Таких пошкоджень у нас ще не було. Зруйнована також одна із підстанцій,

– розповів Козицький.

Водночас є пошкодження у Золочівській територіальній громаді: в селах Велика Вільшаниця і Хильчиці.

"Також пошкоджені будинки внаслідок падіння уламків ракети", – додав керівник Львівської ОВА.

Зверніть увагу! За даними Повітряних сил, у ніч на 6 липня вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет, що летіли з акваторії Чорного моря на Захід країни.

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