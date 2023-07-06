Про це на брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує 24 Канал. Усі три ракети "Калібр", які не вдалося збити ППО, влучили по Львову.
Дивіться також З атакою міг би впоратися F-16, – Ігнат прокоментував ракетний обстріл Львова
За словами голови ОВА, унаслідок влучання у підстанцію це без світла досі перебувають близько 150 абонентів.
Під прямий удар ворожої ракети потрапив житловий будинок
Козицький додав, що пошкоджено понад 30 будинків – приблизно 250 квартир, близько 50 авто, 10 гуртожитків, два ВНЗ, будинок дитини, санаторна школа.
Десятки тисяч вибитих вікон і дверей. Таких пошкоджень у нас ще не було. Зруйнована також одна із підстанцій,
– розповів Козицький.
Водночас є пошкодження у Золочівській територіальній громаді: в селах Велика Вільшаниця і Хильчиці.
"Також пошкоджені будинки внаслідок падіння уламків ракети", – додав керівник Львівської ОВА.
Головне про атаку на Львів
- Під час чергової атаки ворога вибухи пролунали у Львові: одна з ракет влучила у житловий будинок.
- Попередньо відомо про чотирьох загиблих та 35 поранених. Рятувальники шукають під завалами людей.
- Пошкоджені десятки будинків та автомобілів.