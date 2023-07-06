В ночь на четверг, 6 июня, оккупанты "Калибрамы" обстреляли Львов и область. Глава ОВА Максим Козицкий через некоторое время подвел итоги этой атаки.

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Последствия атаки на Львовщину

По словам Козицкого, в самом Львове по состоянию на 09:07 подтвердили гибель четырех человек – на момент попадания все они находились в доме. В то же время, пострадали 34 человека и были повреждены около 30 квартир и более 50 автомобилей.

Важно! К ликвидации последствий этой атаки были привлечены 23 единицы техники и более 100 спасателей.

Обломок ракеты упал в одном из сел Львовского района вблизи здания Народного дома. Образовалась воронка. Предварительно – без пострадавших,

– также написал глава области.

Кроме того, он отметил, что в Золочевском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушение в частном хозяйстве в одном из сел. "По предварительной информации, пострадавших нет", – отметил чиновник.

Благодарю все службы, которые очень оперативно и профессионально сработали. Спасибо людям, которые помогали и поддерживали друг друга.

В то же время Козицкий в очередной раз подчеркнул, что нам нужно больше оружия от партнеров. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях F-16.

Детали этого обстрела