В ночь на 6 июля российские захватчики попали в жилой дом во Львове. Впоследствии глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал и показал, что происходило в первые мгновения после удара на месте теракта.
Смотрите также Россия ночью атаковала ракетами Львов: все, что известно о попадании в жилой дом
Спасательная операция в результате удара по Львову
По словам Клименко, это был не просто удар, а коварное ночное нападение России на мирных людей: "В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3-й и 4-й этажи в двух подъездах", – написал он.
Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 07:00 погибли 4 человека, травмированы – 9. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 7 человек, эвакуировали – 64,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что спасатели продолжают разбирать завалы. В то же время на месте работают психологи: "Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от потерпевших и оказывают необходимую помощь".
Что происходило на месте происшествия после атаки / Фото спасательной операции от Клименко, главы МВД
Детали атаки: что известно
- Первые взрывы прогремели около 02:30. Местные власти написали о работе ПВО. Через несколько часов мэр Львова Андрей Садовый констатировал, что это была самая большая за время великой войны атака на гражданскую инфраструктуру.
- Враг бил по городу крылатыми ракетами типа "Калибр". Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и опубликовал кадры последствий теракта
- Вместе с тем спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что этой ночью Россия задействовала по меньшей мере 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет.