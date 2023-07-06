В ночь на 6 июля российские захватчики попали в жилой дом во Львове. Впоследствии глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал и показал, что происходило в первые мгновения после удара на месте теракта.

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Спасательная операция в результате удара по Львову

По словам Клименко, это был не просто удар, а коварное ночное нападение России на мирных людей: "В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3-й и 4-й этажи в двух подъездах", – написал он.

Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 07:00 погибли 4 человека, травмированы – 9. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 7 человек, эвакуировали – 64,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что спасатели продолжают разбирать завалы. В то же время на месте работают психологи: "Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от потерпевших и оказывают необходимую помощь".

Что происходило на месте происшествия после атаки / Фото спасательной операции от Клименко, главы МВД

Обратите внимание! Как констатировал Клименко, все работают без отдыха. Собственно есть информация, что под завалами еще остаются люди.

Детали атаки: что известно