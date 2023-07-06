У ніч проти 6 липня російські загарбники влучили у житловий будинок у Львові. Згодом голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів та показав, що відбувалось у перші миті після удару на місці теракту.
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Рятувальна операція через удар по Львову
За словами Клименка, це був не просто удар, а підступний нічний напад Росії на мирних людей: "Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах", – написав він.
Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 07:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 7 осіб, евакуювали – 64,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що рятувальники продовжують розбирати завали. Водночас на місці працюють психологи: "Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу".
Що відбувалось на місці події після атаки / фото рятувальної операції від Клименка, глави МВС
Деталі атаки: що відомо
- Перші вибухи прогриміли близько 02:30. Місцева влада написала про роботу ППО. Через декілька годин мер Львова Андрій Садовий констатував, що це була найбільша за час великої війни атаки на цивільну інфраструктуру.
- Ворог бив по місту крилатими ракетами типу "Калібр". Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих людей та опублікував кадри наслідків теракту.
- Разом з тим речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що цієї ночі Росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет.