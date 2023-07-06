У ніч проти 6 липня російські загарбники влучили у житловий будинок у Львові. Згодом голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів та показав, що відбувалось у перші миті після удару на місці теракту.

Дивіться також Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе, що відомо про влучання в житловий будинок

Рятувальна операція через удар по Львову

За словами Клименка, це був не просто удар, а підступний нічний напад Росії на мирних людей: "Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах", – написав він.

Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 07:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували 7 осіб, евакуювали – 64,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що рятувальники продовжують розбирати завали. Водночас на місці працюють психологи: "Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу".

Що відбувалось на місці події після атаки / фото рятувальної операції від Клименка, глави МВС

Зверніть увагу! Як констатував Клименко, усі працюють без спочинку. Власне, є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

Деталі атаки: що відомо