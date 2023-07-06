Вибухи були дуже потужними

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 2:06. Перед тим сирени лунали в усіх інших регіонах України. Більше про наслідки жахливої атаки читайте у матеріалі 24 Каналу.

Актуально Влучання по будинку у Львові: оприлюднили відео з місця подій

О 2:30 львів'яни почули перші звуки вибухів. Вони були дуже потужними, то ж у багатьох будинках тряслися вікна.

Після відбою голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Там одразу спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали,

– повідомив голова ОВА.

Зауважимо, що мер Львова Андрій Садовий уточнив, що в будинок влучили уламки ворожої ракети.

На відео з місця події помітно, що найбільших руйнувань зазнав останній поверх будинку – його тепер просто немає. Усі квартири залишилися без вікон, а у дворі будинку багато завалів.

Дивіться відео з наслідками влучання ракети у будинок у Львові:

На місце події оперативно виїхали всі служби: відео

Що відомо про жертв та руйнування

Невдовзі після відбою Садовий повідомив, що 4 людей зазнали поранень. Одного потерпілого у важкому стані терміново госпіталізували. Мер попередив, що кількість постраждалих буде зростати.

Станом на 5:50, за даними Садового, загинуло 3 людей, а 8 – зазнали поранень. Рятувальники продовжують розбирати завали.



Рятувальники витягли тіла людей з-під завалів / Фото Андрія Садового

Унаслідок влучання російської ракети пошкоджень зазнали близько 60 квартир та 50 автомобілів. На місці події працює оперативний штаб. Місцевих мешканців готують до відселення.

Організуємо все необхідне для людей. Ситуація надскладна. Є серйозна руйнація будинків. Коли рятувальники завершать розбір завалів, потрібно починати відновлювальні роботи,

– сказав Садовий.

Наслідки ракетної атаки по житловому будинку / Фото 24 Каналу

Зауважимо, вулицю Стрийську у Львові перекрили. Вона буде недоступною для проїзду, допоки рятувальники не розберуть всі завали.



Як після атаки виглядає Стрийська вулиця / Фото Андрія Садового