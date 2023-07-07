Однак російські пропагандисти почали волати про нібито "знищення військових об'єктів" та удари по пунктах "тимчасової дислокації особового складу ЗСУ" й "іноземних найманцях" у місті Лева. Про це повідомила ведуча 24 Каналу Катерина Соляр.

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"Старі будівлі не означає занедбані"

Станом на 00.17 кількість загиблих під час ракетної атаки зросла до 7 людей. Також 40 осіб поранено, з них 13 перебувають у лікарні. Проте рятувальні роботи ще тривають.

Внаслідок обстрілу крилатими ракетами "Калібр" зруйновані та зазнали пошкодження приблизно 35 будинків, 4 школи та гуртожитки. Постраждало близько 60 квартир та 50 автівок. Окупанти поцілили саме в історичну частину Львова – в буферну зону об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Попри всі ці факти російські пропагандисти продовжують брехати про нібито "потрапляння у склад західного озброєння". Також вони говорять, що влучання було буцімто в "занедбаний" будинок, в якому не проживали цивільні, а була нібито була розташована "якась база". А тому ракети прилетіли по "потрібних цілях".

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Але звідки росіянам знати, що стара будівля обов'язкового є занедбаною. Адже вони в принципі не зберігають культуру та ставляться до усього старого, як до "занедбаного".

"Однак в нас старі будівлі – це не завжди покинуті. Це може бути просто стара будівля, в якій живуть люди. І вона прекрасно виглядає зсередини та зовні. Львів – старе місто, так історично склалося. Але звідки вам про то знати", – звернулась ведуча 24 Каналу до росіян.

Вона додала, що на фото і відео ніякого "складу" не було видно.

Я знаю людей, які жили в тому зруйнованому будинку. І вони геть не схожі не на "солдатів НАТО" і навіть по віку вони не підходять для військової служби,

– наголосила Катерина Соляр.

Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті оголошено дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки Росії.

Зверніть увагу! Ворог використав для нічного обстрілу міста Лева крилаті ракети "Калібр". Загалом загарбники випустили 10 ракет. 7 з них вдалося збити. Адже Україна має системи ППО, які мають можливість збивати ці ракети. Це радянська система С-300, а також ЗРК Patriot та SAMP/T, які передали партнери.

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