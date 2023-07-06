Представник міноборони Росії Ігор Конашенков брехливо заявив, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ. Та чомусь Конашенков змовчав те, що у Львові через обстріл загинуло троє цивільних жінок і чоловік, пише 24 Канал.

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Що більше, посіпаці Шойгу привиділося, що в житлових будинках Львова, які знищила Росія, буцімто розміщувалися іноземні найманці. Втім, це абсолютна брехня, адже в будинках, що постраждали, живуть цивільні, зокрема й журналісти 24 Каналу.

Зверніть увагу! Допомогти журналістам 24 Каналу Олесю та Назару, чий дім постраждав від обстрілу, ви можете цим за посиланням.

Офіційно відомо, що російські "Калібри" пошкодили частину Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО. Однак міноборони сліпо бачить в історичній частині Львова нібито "місця зберігання бронетанкової техніки іноземного виробництва". Єдина іноземна техніка, яку пошкодили росіяни, це десятки автомобілів та побутова техніка.

Врешті-решт, Конашенков резюмував, що стратегічним резервам України нібито завдано істотної шкоди. Ймовірно, він має на увазі чотири школи, гуртожитки Львівської політехніки та три десятки житлових будинків.

У міноборони Росії також опублікували пуски "Калібрів", якими ворог атакував Львів.

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