Представник міноборони Росії Ігор Конашенков брехливо заявив, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ. Та чомусь Конашенков змовчав те, що у Львові через обстріл загинуло троє цивільних жінок і чоловік, пише 24 Канал.
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У Росії вважають, що школи й гуртожитки – це "військові" об'єкти
Що більше, посіпаці Шойгу привиділося, що в житлових будинках Львова, які знищила Росія, буцімто розміщувалися іноземні найманці. Втім, це абсолютна брехня, адже в будинках, що постраждали, живуть цивільні, зокрема й журналісти 24 Каналу.
Офіційно відомо, що російські "Калібри" пошкодили частину Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО. Однак міноборони сліпо бачить в історичній частині Львова нібито "місця зберігання бронетанкової техніки іноземного виробництва". Єдина іноземна техніка, яку пошкодили росіяни, це десятки автомобілів та побутова техніка.
Врешті-решт, Конашенков резюмував, що стратегічним резервам України нібито завдано істотної шкоди. Ймовірно, він має на увазі чотири школи, гуртожитки Львівської політехніки та три десятки житлових будинків.
У міноборони Росії також опублікували пуски "Калібрів", якими ворог атакував Львів.
Міноборони Росії показало пуски "Калібрів": дивіться відео
Ракетний терор у Львові: що відомо про атаку
- Окупанти завдали ракетного удару по Львову вночі 6 липня. Під час повітряної тривоги в місті було чутно 4 гучних вибухи.
- Місцева влада офіційно підтвердила, що окупанти поцілили в цивільну та критичну інфраструктуру Львова. Росіяни влучили в підстанцію, однак основний удар був по житловому будинку.
- Жертвами російського теракту у Львові стали 4 людини. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Росія атакувала Львів "Калібрами" з акваторії Чорного моря.
- Окупанти випустили 10 ракет, з яких вдалося збити 7. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що незначну частину ракет знешкодили завдяки винищувальній авіації України.