Представитель минобороны России Игорь Конашенков лживо заявил, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ. Но почему-то Конашенков смолчал, что во Львове из-за обстрела погибло трое гражданских женщин и мужчина, пишет 24 Канал.
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В России считают, что школы и общежития – это "военные" объекты
Более того, приспешнику Шойгу показалось, что в жилых домах Львова, которые уничтожила Россия, якобы размещались иностранные наемники. Впрочем, это абсолютная ложь, ведь в пострадавших домах живут гражданские, в том числе и журналисты 24 Канала.
Официально известно, что русские "Калибры" повредили часть Львова, которая является наследием ЮНЕСКО. Однако минобороны слепо видит в исторической части Львова якобы "места хранения бронетанковой техники иностранного производства". Единственная иностранная техника, которую повредили россияне, это десятки автомобилей и бытовая техника.
В конце концов, Конашенков резюмировал, что стратегическим резервам Украины якобы нанесен существенный ущерб. Вероятно, он подразумевает четыре школы, общежития Львовской политехники и три десятка жилых домов.
В минобороны России также опубликовали пуски "Калибров", которыми враг атаковал Львов.
Минобороны России показало пуски "Калибров": смотрите видео
Ракетный террор во Львове: что известно об атаке
- Оккупанты нанесли ракетный удар по Львову ночью 6 июля. Во время воздушной тревоги в городе было слышно 4 громких взрыва.
- Местные власти официально подтвердили, что оккупанты попали в гражданскую и критическую инфраструктуру Львова. Россияне попали в подстанцию, однако основной удар был по жилому дому.
- Жертвами российского теракта во Львове стали 4 человека. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Россия атаковала Львов "Калибрамы" из акватории Черного моря.
- Оккупанты выпустили 10 ракет, с которых удалось сбить 7. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что незначительную часть ракет обезвредили благодаря истребительной авиации Украины.