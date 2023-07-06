По состоянию на обед 6 июля уже подтвердили гибель четырех человек. Спасатели продолжают разбирать завалы – под ними еще могут быть люди.

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Что известно о жертвах во Львове

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил данные о погибших и извинился за неточность. Старая информация о гибели 21-летней девушки и 95-летней женщины, пережившей Вторую мировую войну, была записана со слов соседей и не соответствует действительности.

Уже известны имена и возраст всех 4 погибших. Ракетная атака России по Львову унесла жизни 32-летней Анастасии и ее 60-летней мамы Мирославы, 63-летней Ирины и 35-летнего Михаила.

Вечная память тем, кого мы потеряли. Болит за всех. Отомстим!

– написал Козицкий.

В настоящее время в медицинской помощи нуждаются 34 человека. 13 из них – госпитализировали.

Разрушены:

более 30 домов;

более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

Повреждена одна подстанция во Львове – 150 абонентов остаются без электроснабжения. В ОВА отметили, что это самая разрушительная атака по мирному населению на Львовщине с начала полномасштабной войны.

Местные власти подчеркнули, что рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и в момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек.

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