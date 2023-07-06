Станом на обід 6 липня вже підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали - під ними ще можуть бути люди.

До теми Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе про влучання в житловий будинок

Що відомо про жертв у Львові

Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21.

Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила Другу світову війну.

Наразі медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них – госпіталізували. Руйнувань зазнали:

понад 30 будинків;

більше ніж 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові – 150 абонентів залишаються без електропостачання. В ОВА зазначили, що це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.

Місцева влада наголосила, що поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро осіб.

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