Станом на обід 6 липня вже підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали - під ними ще можуть бути люди.
До теми Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе про влучання в житловий будинок
Що відомо про жертв у Львові
Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21.
Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила Другу світову війну.
Наразі медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них – госпіталізували. Руйнувань зазнали:
- понад 30 будинків;
- більше ніж 250 квартир;
- 10 гуртожитків;
- будинок дитини;
- два виші;
- санаторна школа.
Пошкоджена одна підстанція у Львові – 150 абонентів залишаються без електропостачання. В ОВА зазначили, що це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.
Місцева влада наголосила, що поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро осіб.
Ракетний обстріл Львова: останні новини
- Вже відомо, що загинуло 4 осіб. Врятовано 7 осіб, постраждало 37, евакуйовано 64 особи.
- Наразі триває розбір заваленого будинку та пошуково-рятувальні роботи. Також проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
- Унаслідок нічної атаки по Львову зруйновано одну з підстанцій – без світла залишаються 150 абонентів.
- Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.
- До речі, Росія також вдарила ракетами "Калібр" по історичному ареалу – буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".