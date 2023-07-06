Таку інформацію повідомив мер міста Андрій Садовий. Проте ймовірно, ця інформація є попередньою, адже рятувальники розбирають завали.

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Люди могли опинитись під завалами

У своєму зверненні, записаному біля будинку, розповів про потерпілих і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що руйнування будинку – дуже значні, отож окрім поранених, мовиться і про загиблих.

Терористичний обстріл пошкодив близько 60 квартир та 50 автомобілів. Людей, що мешкали у будинку, доведеться відселяти.

Спочатку було відомо про пошкодження об'єкта інфраструктури

Зазначимо, що спочатку було відомо про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Згодом і голова ОВА Максим Козицький, і Андрій Садовий підтвердили, що руйнувань зазнав саме житловий будинок, у якому багато квартир. Після удару спалахнула пожежа, яку вдалось швидко загасити рятувальникам.

Влада запевнила, що усі необхідні служби перебувають на місці. До будинку прибули співробітники ДСНС, медики та поліція.