Станом на 22:45 6 липня відомо про 6 загиблих. Десятки цивільних зазнали поранень.

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Патрульні показали відео перших хвилин після атаки

У МВС оприлюднили відео з місця чергового терористичного обстрілу.

Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову,

– мовиться у підписі до ролика.

На відео можна побачити, як патрульні та співробітники ДСНС намагаються врятувати людей, котрі постраждали від російського обстрілу.

Дивіться відео від патрульних

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