Станом на 22:45 6 липня відомо про 6 загиблих. Десятки цивільних зазнали поранень.
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Патрульні показали відео перших хвилин після атаки
У МВС оприлюднили відео з місця чергового терористичного обстрілу.
Перші хвилини після ракетного удару російських терористів по Львову,
– мовиться у підписі до ролика.
На відео можна побачити, як патрульні та співробітники ДСНС намагаються врятувати людей, котрі постраждали від російського обстрілу.
Дивіться відео від патрульних
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Коротко про атаку ворога по Львову
- У Львові почали лунати сирени о 2:06. Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу атаку ракетами.
- Спершу повідомляли про роботу ППО в області. Згодом у Львові пролунав потужний вибух. Місцеві повідомляли, що у житлових будинках тремтіли шибки.
- Згодом у місті пролунали ще декілька вибухів. Місцева влада закликала цивільних перебувати в укриттях та не підходити до вікон.
- Згодом у Повітряних Силах повідомили, що російські окупанти атакували Львів "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Українські захисники знищили 7 із 10 крилатих ракет морського базування. На жаль, трапилися влучання по цивільних об'єктах.
- Зокрема, одна з ракет зруйнувала частину багатоповерхівки на вулиці Стрийській. Мер Андрій Садовий наголошував, що там не було жодного військового об'єкта.
- У Львові оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих.
- Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань. Усім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або модульному містечку в Стрийському парку, який розташований поруч.