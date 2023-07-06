Від квартири Наталі нічого не залишилося. 4 поверх від ракетного удару постраждав найбільше.
Дивіться також "Вціліла, бо була в коридорі": як мешканці будинку у Львові пережили ракетну атаку
Сім'ю врятував страх за життя та підвал
Наталя Сокирчук розповіла, що коли почула тривогу, то спати вже не могла. Коли у телеграм-каналах вона побачила повідомлення про те, що ракети залітають у Львівську область, то розбудила чоловіка Павла та сина і вони сховалися у ванній. Там вони почули перший вибух.
Вибух був досить сильний, в кімнаті їхньої квартири вибило шибку в кімнаті. Тож родина вирішила перейти в укриття.
Одягнули на себе перше, що попало в руки, якісь джинси, ледь не в нічних сорочках ми спустилися в підвал і почули рев, ніби небо розривало – летіла друга ракета,
– розповіла жінка.
Тоді сім'я відчула дуже потужний удар, після чого у підвалі вимкнулось світло, а зверху посипалися крихти цементу та пилюка. Двері у підвал, біля яких стояла жінка, знесло вибуховою хвилею.
Нас трохи завалило пилюкою та брудом, але підвал нас врятував,
– додав чоловік Наталі Павло.
Наталя розповіла, що коли вони вийшли на вулицю, то спочатку нічого не побачили, тому навколо була суцільна пилюка.
Коли трошки пилюка осіла, я побачила кілька поранених сусідів, хтось спускався з верхніх поверхів, хтось просто у дворі був,
– розповіла вона.
На місце події швидко приїхала поліція, яка почала витягати людей з підвалу та спрямувала їх до сусіднього парку. Тим часом ворожа атака продовжувалась.
Коли ми йшли по темному нічному парку, ми почули знову цей рев, який просто розривав усе навколо, і ми просто впали на землю в парку,
– розповіла Наталя.
Вона прикрила собою дитину і тоді вони відчули вібрацію землі від сильного вибуху, який відбувся на відстані близько кілометру від них.
Спершу сім'я нічого не знала про долю своєї квартири, тому що стояв туман з пилюки, і рятувальники, які приїхали на місце події, загородили будинок – доступу до нього в людей не було.
Згодом, коли почали в інтернеті з'являтися фотографії, зйомка з усіх ракурсів, ми побачили, що квартири просто нема, і даху просто нема. Нічого нема. Лишилася тільки дамська сумочка – і все,
– розповіла жінка.
Рятувальники досі розбирають завали будинку
- Вночі 6 липня російські військові випустили по Львову 10 ракет "Калібр". Силам ППО вдалося збити 7.
- Росіяни влучили в багатоквартирний будинок. На жаль, загинули 5 людей. Ще 40 зазнали поранень, 13 постраждалих госпіталізували до лікарень. Рятувальники продовжують розбирати завали – під ними ще можуть бути люди.
- У Львові оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих.