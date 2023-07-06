До ліквідації наслідків цього теракту залучили 169 осіб та 30 одиниць техніки. Рятувальники кажуть, що розбирати завали надзвичайно складно, будинок був старим з дерев'яним перекриттям, повідомляє 24 Канал.

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"Ці перекриття зруйнувалися зверху донизу, тому невідомо, чи є ще там люди, їх зараз намагаються шукати. Рятувальники продовжують роботу, потім роблять невелику перерву, щоб кінологи могли розпочати пошуки людей, вони намагаються докричатися, можливо там хтось є", – розповів журналіст 24 Каналу Богдан Опока.

Вибух був настільки потужним, що порушилася конструкція будинку, через що багато людей не могли вийти зі своїх квартир – двері не відчинялися.

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Люди намагаються прийти до тями

Сусіди, які вціліли, кажуть, що в будинку були люди, які можливо не були прописані там, тому доведеться з'ясовувати, чи є ще там люди. Тому пошуки продовжуватимуться допоки рятувальники не переконаються, чи нікого більше не лишилося під завалами. А ті, хто вціліли, намагаються пригадати як все сталося.

Моєї квартири вже немає. Все пропало, не знаю що казати. Як почули перший приліт, ми одразу виїхали звідси. Потім приїхали, подумали, що зараз ще ляжемо спати, а квартири немає,

– розповіла вціліла мешканка останнього поверху будинку.

До того ж вибух пошкодив навколишні будинки, а за декілька кварталів від місця вибуху – вибиті вітрини магазинів, а люди з численними ранами.

Коли вже стався третій приліт, то в мене вікно через всю кухню разом з рамою вилетіло аж до газової плити. У кімнатах теж всі вікна побилися. Я була в коридорі, а якби була в кімнаті або на кухні, то точно винесло б разом з вікном,

– зазначила мешканка сусіднього будинку.

Наразі в подвір'ї розмістили намети, де люди можуть перекусити, відпочити та скористатися мобільним зв'язком, щоб зателефонувати та заспокоїти рідних.

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