К ликвидации последствий теракта привлекли 169 человек и 30 единиц техники. Спасатели говорят, что разбирать завалы очень сложно, дом был старым с деревянным перекрытием, сообщает 24 Канал.

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"Эти перекрытия разрушились сверху вниз, поэтому неизвестно, есть ли там люди, их сейчас пытаются искать. Спасатели продолжают работу, потом делают небольшой перерыв, чтобы кинологи могли начать поиски людей, они пытаются докричаться, возможно там кто-то есть", - рассказал журналист. 24 Канала Богдан Опока.

Взрыв был настолько мощным, что нарушилась конструкция дома, из-за чего многие не могли выйти из своих квартир – дверь не открывалась.

Богдан Опока рассказал, какая ситуация на месте попадания во Львове: смотрите видео

Люди пытаются прийти в себя

Уцелевшие соседи говорят, что в доме были люди, которые, возможно, не были прописаны там, поэтому придется выяснять, есть ли еще там люди. Поэтому поиски будут продолжаться, пока спасатели не убедятся, никого ли больше не осталось под завалами. А уцелевшие пытаются вспомнить как все произошло.

Моей квартиры уже нет. Все пропало, не знаю, что говорить. Услышав первый прилет, мы сразу уехали. Потом приехали, подумали, что сейчас еще ляжем спать, а квартиры нет,

– рассказала уцелевшая жительница последнего этажа дома.

К тому же взрыв повредил окрестные дома, а в нескольких кварталах от места взрыва – выбитые витрины магазинов, а люди с многочисленными ранами.

Когда уже случился третий прилет, то у меня окно через всю кухню вместе с рамой вылетело до газовой плиты. В комнатах тоже все окна разбились. Я была в коридоре, а если бы была в комнате или на кухне, то точно вынесло бы вместе с окном,

– отметила жительница соседнего дома.

Сейчас во дворе разместили палатки, где люди могут перекусить, отдохнуть и воспользоваться мобильной связью, чтобы позвонить по телефону и успокоить родных.

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