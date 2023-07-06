Квартира, в которой они жили, была расположена на верхнем этаже дома. Она полностью разрушена. Автомобиль, припаркованный рядом с домом, тоже уничтожен.

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Во Львов эвакуировались из Киева

Павел Вуец – политический обозреватель издания "Главком" и его жена – Наталья Сокирчук, ранее также работавшая корреспонденткой, проживали в Киеве до начала полномасштабного вторжения. Но 7 марта 2022 семья эвакуировалась во Львов.

Здесь супруги вместе с сыном арендовали квартиру. В полностью разрушенном доме остались все документы, личные вещи и средства.

Семья потеряла все: как помочь

Помочь семье финансово можно по реквизитам:

4441 1144 2531 0941 – Вуец Павел Евгеньевич

– Вуец Павел Евгеньевич 4441 1144 4461 3747 – Сокирчук Наталья Владимировна

Разрушений испытала популярное кафе

К слову, в результате удара повреждено помещение популярной львовской кофейни Kredens Cafe на улице Стрыйской. Заведение временно не будет работать. Об этом сообщили владельцы кофейни в соцсетях.

Они опубликовали фото и видео повреждений, понесенных заведением. В частности в нем вылетели все панорамные окна и повреждены оконные конструкции, разрушения также получили мебель.

Вчера мы проделывали сезонные новинки в меню на Стрыйской. Фотографировали вино здесь за окном. Пили вкусный кофе. Ночью Россия все испортила. Однако дома за нашим окном пострадали еще больше. Сочувствуем всем пострадавшим и потерявшим родных. Берегите себя! Слава Украине,

– говорится в сообщении.

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