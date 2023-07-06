К сожалению, количество погибших может увеличиться. Разбор завалов продолжается – там могут быть еще люди.
Обратите внимание В результате удара по Львовщине разрушена одна из подстанций: люди до сих пор без света
Во Львове объявили двухдневный траур
Мэр Андрей Садовый рассказал, что во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.
Вечная память,
– написал мэр в соцсети.
Напомним, что самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Самой старшей погибшей – 95. Женщина пережила Вторую мировую войну.
Кстати, из-за этого обстрела погибла родная сестра и мама семьи журналиста "Варта 1" – ракета попала прямо в дом, в котором проживали погибшие.
Разрушено:
- более 30 домов;
- более 250 квартир;
- 10 общежитий;
- дом ребенка;
- два вуза;
- санаторная школа.
Отметим, что были спасены 7 человек, пострадали 37, эвакуированы – 64 человека.
Ракетный удар по Львову: последние новости
- В результате ночной атаки по Львову разрушена одна из подстанций: без света остаются 150 абонентов, сообщил глава ОВА Козицкий.
- Улицу Стрыйскую во Львове перекрыли. Она будет недоступна для проезда, пока спасатели не разберут все завалы.
- Андрей Садовый рассказал, что комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить 100 миллионов гривен на восстановление разрушенных помещений.
- К слову, Наталья Гуменюк заявила, что удар по Львову россияне готовили еще вечером. Так, к вечеру 5 июля в море Россия вывела 4 ракетоносителя.
- По словам Юрия Игната, вражеские ракеты летели с моря. Противник проработал маршрут, используя и рельеф местности, и русла, в этом случае Днепра. Ракеты якобы летели на Киев, но резко повернули в направлении Львова. Игнат считает, чтобы сбить 10 ракет из 10, Украине нужны F-16.
- В ГСЧС сообщили, что спасателями совместно с коммунальными службами, Нацполицией эвакуировано 20 автомобилей с подъездных путей, распилены 6 деревьев для проезда и установки инженерной техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС. Предоставлена психологическая помощь 144 лицам.
- К работам от ГСЧС привлечены 256 спасателей и 39 единиц техники, в том числе из 2-го Специального центра быстрого реагирования, а также 2 кинологических расчета.