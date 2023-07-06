На жаль, кількість загиблих може збільшитись. Розбір завалів досі триває – там можуть бути ще люди.
Зверніть увагу Внаслідок удару по Львівщині зруйнована одна з підстанцій: люди досі без світла
У Львові оголосили дводенну жалобу
Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.
Вічна пам’ять,
– написав мер у соцмережі.
Нагадаємо, що наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила Другу світову війну.
До речі, через цей обстріл загинула рідна сестра та мама родини журналіста "Варта 1" – ракета влучила просто у будинок, в якому мешкали загиблі.
Руйнувань зазнали:
- понад 30 будинків;
- більше ніж 250 квартир;
- 10 гуртожитків;
- будинок дитини;
- два виші;
- санаторна школа.
Зауважимо, що було врятовано 7 осіб, постраждало 37, евакуйовано – 64 особи.
Ракетний удар по Львову: останні новини
- Унаслідок нічної атаки по Львову зруйновано одну з підстанцій: без світла залишаються 150 абонентів, повідомив голова ОВА Козицький.
- Вулицю Стрийську у Львові перекрили. Вона буде недоступною для проїзду, допоки рятувальники не розберуть всі завали.
- Андрій Садовий розповів, що комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань.
- До речі, Наталія Гуменюк заявила, що удар по Львову росіяни готували ще ввечері. Так, на вечір 5 липня у море Росія вивела 4 ракетоносії.
- За словами Юрія Ігната, ворожі ракети летіли з моря. Противник пропрацював маршрут, використовуючи й рельєф місцевості, й річища, а у цьому випадку Дніпро. Ракети начебто летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Ігнат вважає, щоб було 10 збитих ракет з 10 – Україні треба F-16.
- У ДСНС повідомили, що рятувальниками спільно з комунальними службами, Нацполіцією евакуйовано 20 автомобілів з під’їздних шляхів, розкрижовано 6 дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки. На місці події працюють психологи ДСНС. Надано психологічну допомогу 144 особам.
- До робіт від ДСНС залучено 256 рятувальників та 39 одиниць техніки, зокрема від 2-го Спеціального центру швидкого реагування, а також 2 кінологічні розрахунки.