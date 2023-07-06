На жаль, кількість загиблих може збільшитись. Розбір завалів досі триває – там можуть бути ще люди.

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У Львові оголосили дводенну жалобу

Міський голова Андрій Садовий розповів, що у Львові оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.

Вічна пам’ять,

– написав мер у соцмережі.

Нагадаємо, що наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила Другу світову війну.

До речі, через цей обстріл загинула рідна сестра та мама родини журналіста "Варта 1" – ракета влучила просто у будинок, в якому мешкали загиблі.

Руйнувань зазнали:

понад 30 будинків;

більше ніж 250 квартир;

10 гуртожитків;

будинок дитини;

два виші;

санаторна школа.

Зауважимо, що було врятовано 7 осіб, постраждало 37, евакуйовано – 64 особи.

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