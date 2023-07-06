У ніч на 6 липня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку міста Лева. Станом на 09:00 було відомо про 4 жертв цієї атаки. Двоє загиблих – це мати та сестра працівника медіа "Варта 1".
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Мати – Мирослава, донька – Настя
Власне, звати загиблих – Анастасія Сенів та Мирослава Садова: "Вони сім'я нашого вартового Володимир Садовий – рідна сестра та мама", – написав Ігор Зінкевич, керівник громадсько-політичного об'єднання "Варта".
Ворожа ракета влучила просто у будинок, в якому мешкали загиблі. Мої щирі співчуття, Володя… Уляна Садова. Ми горюємо разом з вами,
– написав він.
️Окрім того, Зінкевич звернувся до людей з проханням допомогти сім'ї загиблих:
- 5168742244440867 – ПриватБанк;
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"Це трагедія для усіх нас, для кожного львів'янина, бо це вкотре нам підтвердило, що немає нічого святого в ворога. Людське життя для нього нічого не варте. А те, що ми живемо у Львові, – не означає що ми живемо в безпеці, бо війна тут і зараз", – констатував очільник "Варти".
Загиблі Анастасія та Мирослава через удар по Львову / фото зі соцмереж
Разом з тим, за його словами, від цієї війни страждає не лише Схід та Південь, як багато хто міг думати, – через це вторгнення Росії страждають усі по території нашої держави.
Задумайтесь над тим, коли вчергове прогортуєте й ігноруєте збір для воїнів. Чи просто живете так, наче вас це не стосується. Ми маємо всі працювати зараз не для збагачення власної кишені, а задля того, аби перемогти ворога, покарати його, щоб така біда ніколи більше не торкалася нашого міста й України в цілому,
– вказано у джерелі.
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- Зазначимо наостанок, що перші вибухи у Львові прогриміли близько 02:30. Згодом влада міста повідомила про роботу ППО.
- У Повітряних силах вранці констатували вранці, що вдалось збити 7 із 10 крилатих ракет типу "Калібр". Власне, були влучання в цивільні об'єкти.
- Окрім того, Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей теракт, наголосив, що ворог "без відповіді" не залишиться.