Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що воно було відкрите і там було не так багато людей. Зазначимо, що перші вибухи у Львові пролунали о 2:30.
До теми Росія серед ночі атакувала ракетами Львів: усе, що відомо про влучання в житловий будинок
"Тут розташоване дуже хороше велике укриття. Власне, ці будинки, які зазнали найбільше ушкоджень, то велика частина людей не пішла в укриття. І тому сталася така велика трагедія", – сказав Садовий.
Міський голова Львова додав, що в укритті було небагато людей.
В укритті перебувало 5 людей,
– розповів Андрій Садовий.
Він зауважив, що це нагадування для всіх, що під час повітряної тривоги треба йти в укриття. Так є шанс зберегти своє життя.
Що відомо про влучання у багатоквартирний будинок у Львові: дивіться відео
Ракетний удар по Львову: головне
- Росіяни вночі 6 липня атакували Львів. Окупанти запустили "Калібри". Унаслідок обстрілу постраждав багатоквартирний будинок. Там у двох під'їздах зруйновано 3 та 4 поверхи.
- Станом на 9:45 керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про 4 загиблих та 34 постраждалих. Він оприлюднив відео перших хвилин після обстрілу цивільних людей. На кадрах видно, як працюють рятувальники. Також чути крики про те, що треба додаткові ноші. Нині триває пошуково-рятувальна операція.
- Через ворожу атаку у місті пошкоджено 35 будинків. Серйозно уражені 60 домівок. Пошкоджено також і 50 авто.
- На удар росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський. Глава держави висловив співчуття рідним загиблих. Зеленський наголосив, що російському ворогу обов'язково буде відчутна відповідь.