Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он заметил, что оно было открыто, и там было не так много людей. Отметим, что первые взрывы во Львове прозвучали в 2:30.

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"Здесь расположено очень хорошее большое укрытие. Собственно, эти дома, которые получили больше всего повреждений, то большая часть людей не пошла в укрытие. И поэтому произошла такая большая трагедия", – сказал Садовый.

Городской голова Львова добавил, что в укрытии было немного людей.

В укрытии находились 5 человек,

– рассказал Андрей Садовый.

Он отметил, что это напоминание всем, что во время воздушной тревоги нужно идти в укрытие. Так есть шанс сохранить свою жизнь.

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