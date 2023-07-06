Сначала Воздушные силы сообщили о работе ПВО во Львовской и Тернопольской областях. Впоследствии во Львове раздался мощный взрыв. А впоследствии – еще и еще.

Обратите внимание Почти во всех областях Украины – воздушная тревога из-за "Калибров": взрывы прогремели во Львове

После первого взрыва Максим Козицкий – глава Львовской ОВА – отметил, что во Львове было очень громко и пообещал рассказать детали впоследствии. Кроме того, Козицкий предупредил о новых угрозах.

Также к людям обратился мэр Андрей Садовый. Он подчеркнул, что необходимо находиться в укрытиях, ведь Львов – дальше под угрозой. Также мэр призвал не подходить к окнам.

Заметьте! Впоследствии жители Львова услышали взрывы во второй раз. Сообщили, что это работа ПВО.

Третий раз взрывы прогремели около 03:07. Садовый снова напомнил людям о правилах безопасности.

Кроме того, людям напоминают, что запрещено фотографировать или снимать на видео места "прилетов" или работу ПВО. Доверять нужно только информацию из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами, но и фейками.