В настоящее время на месте прилета работают все соответствующие службы. 24 Канал подробнее покажет и расскажет, что там происходит.
Важно Ночной удар по Львову: из-под завалов жилого дома достали тела 3 погибших
Ужасные последствия прилета во Львове
Ночная тревога звучала по всей Украине. И, к сожалению, вражеская ракета попала в многоэтажку во Львове. Из-за этого было повреждено около 60 квартир и 50 автомобилей.
По состоянию на утро 6 июля известно, что количество пострадавших выросло до 8 человек. А погибших уже 3.
На месте прилета находилось возгорание, которое оперативно потушили. Сейчас на месте работают пожарные, медики и специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь.
Что происходит на месте прилета во Львове / фото 24 Канала
Отметим, что Стрыйская улица будет перекрыта, пока чрезвычайники не разберут завалов и не вытащат всех погибших.
Ночная ракетная атака Украины: что известно
- В ночь на 6 июля по всей Украине звучала воздушная тревога. Была угроза ракетных ударов и дрон-камикадзе.
- К сожалению, во время ракетной атаки по Львову пострадал жилой дом. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий обнародовал жуткие видео с места событий. На кадрах видно, что верхнего этажа дома практически нет. На его месте – руины.
- Первые взрывы во Львове прогремели около 2:30. Они были настолько мощными, что у людей тряслись окна.
- Мэр Андрей Садовый отметил, что разрушения дома очень значительны. Террористический обстрел повредил около 60 квартир и 50 автомобилей. Людей, проживавших в доме, придется отселять.
- После удара вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить спасателям. Власти заверили, что все необходимые службы находятся на месте. В дом прибыли сотрудники ГСЧС, медики и полиция.