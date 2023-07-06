В настоящее время на месте прилета работают все соответствующие службы. 24 Канал подробнее покажет и расскажет, что там происходит.

Важно Ночной удар по Львову: из-под завалов жилого дома достали тела 3 погибших

Ужасные последствия прилета во Львове

Ночная тревога звучала по всей Украине. И, к сожалению, вражеская ракета попала в многоэтажку во Львове. Из-за этого было повреждено около 60 квартир и 50 автомобилей.

По состоянию на утро 6 июля известно, что количество пострадавших выросло до 8 человек. А погибших уже 3.

На месте прилета находилось возгорание, которое оперативно потушили. Сейчас на месте работают пожарные, медики и специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Что происходит на месте прилета во Львове / фото 24 Канала

Отметим, что Стрыйская улица будет перекрыта, пока чрезвычайники не разберут завалов и не вытащат всех погибших.

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