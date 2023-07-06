В ночь на четверг, 6 июля, российские оккупанты атаковали Львов, в результате чего есть разрушение гражданской инфраструктуры. Вместе с тем поступают сообщения о жертвах и потерпевших.

Смотрите также Посещение дома во Львове: обнародовали видео с места событий

Удар по Львову

Первые взрывы прогремели около 02:30. Власти сразу проинформировали о том, что работает ПВО. Вероятно, враг атаковал Львов крылатыми ракетами типа "Калибр".

Впоследствии, около 05:48, мэр города Андрей Садовый сообщил, что достали тела двух человек из-под завалов. Уже в 05:51 он констатировал, что погибших – трое.

Также известно по меньшей мере о четырех пострадавших. Собственно, один из раненых – в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Прямое попадание в жилой дом. Конечно, будут травмированы и погибшие… Так "русский мир" пришел во Львов,

– прокомментировал ситуацию председатель ОВА Максим Козицкий.

Кроме того, известно, что в общей сложности повреждено около 60 квартир и 50 машин: "На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", – констатировал городской голова.

Обратите внимание! Как написал Садовый, Стрыйская улица будет перекрыта, пока чрезвычайники не разберут завалов и не вытащат всех погибших.

Отметим, что в результате атаки во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры. В то же время Козицкий отмечал, что в результате обстрела было возгорание, однако его оперативно ликвидировали пожарные.

Смотрите также Во Львове ракета попала в многоэтажку: появились ужасные кадры с места прилета

У многих людей из-за этого теракта были выбиты окна в домах. Таким образом, Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом и, по меньшей мере, ее предводитель, кремлевский диктатор Владимир Путин – плюс вся его свита – заслуживает трибунала.