Рятувальники спрямували всі зусилля на пошук зниклих

Донька мешканки будинку розповіла, що не знає, де її матір. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, пише 24 Канал.

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Дівчина розповіла, що мама жила в одній зі зруйнованих квартир. Після прильоту вона пустила їй гудок телефоном, а потім перестала виходити на зв'язок.

Це була квартира моєї мами. Наразі ми шукаємо маму. Дізналися, бо вона нам дала гудок, а більше ми вже з нею не зв'язалися. Дуже надіюся, що ми її знайдемо і все буде добре,

– сказала донька зниклої.

Керівник пресслужби Головного управління ДСНС України на Львівщині Віталій Туровцев наголосив, що у квартирах на перших поверхах можуть перебувати люди. Зараз всі роботи зосереджені на тому, щоб знайти двох осіб, які перестали виходити на зв'язок.

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