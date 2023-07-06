Рятувальники спрямували всі зусилля на пошук зниклих
Донька мешканки будинку розповіла, що не знає, де її матір. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, пише 24 Канал.
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Дівчина розповіла, що мама жила в одній зі зруйнованих квартир. Після прильоту вона пустила їй гудок телефоном, а потім перестала виходити на зв'язок.
Це була квартира моєї мами. Наразі ми шукаємо маму. Дізналися, бо вона нам дала гудок, а більше ми вже з нею не зв'язалися. Дуже надіюся, що ми її знайдемо і все буде добре,
– сказала донька зниклої.
Керівник пресслужби Головного управління ДСНС України на Львівщині Віталій Туровцев наголосив, що у квартирах на перших поверхах можуть перебувати люди. Зараз всі роботи зосереджені на тому, щоб знайти двох осіб, які перестали виходити на зв'язок.
Деталі ракетного удару по Львову
- Російські окупанти вночі на 6 липня запустили 10 "Калібрів" по Львову. 7 ракет вдалося знищити нашим силам ППО.
- Перші звуки вибухів львів'яни почули о 2:30. Згодом з'ясувалося, що приліт був у багатоквартирний будинок.
- Унаслідок атаки верхні поверхи будинку повністю зруйновані. Також є багато руйнувань сусідніх будівель та автомобілів.
- На жаль, 4 людей загинули, а постраждали – близько 50, з них 34 потерпілих перебувають у лікарні. Відомо, що серед поранених є 16-річний хлопець.