Спасатели сосредоточили все усилия на поиске пропавших
Дочь жительницы дома рассказала, что не знает, где ее мать. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, пишет 24 Канал.
Читайте также Львов атаковали "Калибрами": уничтожено 7 ракет
Девушка рассказала, что мама жила в одной из разрушенных квартир. После прилета она пропустила вызов на телефон, а затем перестала выходить на связь.
Это была квартира моей мамы. Сейчас мы ищем маму. Узнали, потому что она нам позвонила и сбросила, а больше мы уже с ней не связались. Очень надеюсь, что мы ее найдем, и все будет хорошо,
– сказала дочь пропавшей.
Руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Львовской области Виталий Туровцев подчеркнул, что в квартирах на первых этажах могут находиться люди. Сейчас все работы сосредоточены на том, чтобы найти двух человек, которые перестали выходить на связь.
Детали ракетного удара по Львове
- Российские оккупанты ночью на 6 июля запустили 10 "Калибров" по Львову. 7 ракет удалось уничтожить нашим силам ПВО.
- Первые звуки взрывов львовяне услышали в 2:30. Впоследствии выяснилось, что прилет был в многоквартирный дом.
- В результате атаки верхние этажи дома полностью разрушены. Также есть много разрушений соседних зданий и автомобилей.
- К сожалению, 4 человека погибли, а пострадали – около 50, из них 34 потерпевших находятся в больнице. Известно, что среди раненых есть 16-летний подросток.