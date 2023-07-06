Спасатели сосредоточили все усилия на поиске пропавших

Дочь жительницы дома рассказала, что не знает, где ее мать. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, пишет 24 Канал.

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Девушка рассказала, что мама жила в одной из разрушенных квартир. После прилета она пропустила вызов на телефон, а затем перестала выходить на связь.

Это была квартира моей мамы. Сейчас мы ищем маму. Узнали, потому что она нам позвонила и сбросила, а больше мы уже с ней не связались. Очень надеюсь, что мы ее найдем, и все будет хорошо,

– сказала дочь пропавшей.

Руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Львовской области Виталий Туровцев подчеркнул, что в квартирах на первых этажах могут находиться люди. Сейчас все работы сосредоточены на том, чтобы найти двух человек, которые перестали выходить на связь.

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