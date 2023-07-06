В ночь на 6 июля враг ударил по жилом многоквартирном доме города Льва. По состоянию на 09:00 было известно о четырех жертвах этой атаки. Двое погибших – мать и сестра работника медиа "Варта 1".

Смотрите также Мама пустила гудок, и связь исчезла, – дочь пропавшей жительницы дома во Львове.

Мать – Мирослава, дочь – Настя

Собственно, зовут погибших – Анастасия Сенив и Мирослава Садова: "Они семья нашего часового Владимир Садовый – родная сестра и мама", – написал Игорь Зинкевич, руководитель общественно-политического объединения "Варта".

Вражеская ракета попала прямо в дом, где жили погибшие. Мои искренние соболезнования, Володя… Ульяна Садова. Мы горюем вместе с вами,

– написал он.

️Кроме того, Зинкевич обратился к людям с просьбой помочь семье погибших:

5168742244440867 – ПриватБанк;

5375411409707481 – Монобанк.

"Это трагедия для всех нас, для каждого львовянина, потому что это еще раз нам подтвердило, что нет ничего святого у врага. Человеческая жизнь для него ничего не стоит. А то, что мы живем во Львове, – не значит что мы живем в безопасности, потому что война здесь и сейчас", – констатировал глава "Варты".

Погибшие Анастасия и Мирослава из-за удара по Львову / фото из соцсетей

Вместе с тем, по его словам, от этой войны страдают не только Восток и Юг, как многие могли думать, – из-за этого вторжения России страдают все по территории нашего государства.

Задумайтесь над тем, когда в очередной раз пролистываете и игнорируете сбор для воинов. Или просто живете так, будто вас это не касается. Мы должны все работать сейчас не для обогащения собственного кармана, а для того, чтобы победить врага, наказать его, чтобы такая беда никогда больше не касалась нашего города и Украины в целом,

– указано в источнике.

Смотрите также У дома, в который попала Россия, – большое и качественное укрытие, – Садовый.