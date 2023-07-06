Квартира, у якій вони мешкали, була розташована на верхньому поверсі будинку. Вона повністю зруйнована. Авто, яке було припарковане поруч з будинком, теж знищено.

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До Львова евакуювались з Києва

Павло Вуєць – політичний оглядач видання "Главком" та його дружина – Наталія Сокирчук, яка раніше також працювала кореспонденткою, проживали у Києві до початку повномасштабного вторгнення. Та 7 березня 2022 року родина евакуювалася до Львова.

Тут подружжя разом із сином орендувало квартиру. У вщент зруйнованому помешканні залишилися всі документи, особисті речі та кошти.

Сім'я втратила все: як допомогти

Допомогти родині фінансово можна за реквізитами:

4441 1144 2531 0941 – Вуєць Павло Євгенович

– Вуєць Павло Євгенович 4441 1144 4461 3747 – Сокирчук Наталія Володимирівна

Руйнувань зазнала популярна кав'ярня

До слова, унаслідок удару пошкоджено приміщення популярної львівської кав'ярні Kredens Cafe на вулиці Стрийській. Заклад тимчасово не працюватиме. Про це повідомили власники кав'ярні у соцмережах.

Вони опублікували фото і відео пошкоджень, яких зазнав заклад. Зокрема у ньому вилетіли всі панорамні вікна та пошкоджені віконні конструкції, руйнувань також зазнали меблі.

Вчора ми проробляли сезонні новинки в меню на Стрийській. Фотографували вино тут за вікном. Пили смачну каву. Вночі Росія все зіпсувала. Проте будинки за нашим вікном постраждали ще більше. Співчуваємо всім постраждалим і хто втратив рідних. Бережіть себе! Слава Україні,

– ідеться у повідомленні.

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