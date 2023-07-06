Зокрема, один із закладів мережі кав'ярень KREDENS CAFE. Він тимчасово не працюватиме.
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Внаслідок обстрілу постраждала відома львівська кав'ярня
На сторінці KREDENS CAFE у фейсбуці опублікували фото наслідків ворожої атаки по Льову. На ньому можна побачити руйнування одного із закладів мережі. Зокрема, вибиті панорамні вікна та пошкоджені віконні конструкції.
Вчора ми проробляли сезонні новинки в меню на Стрийській. Фотографували вино тут за вікном. Пили смачну каву. Вночі Росія все зіпсувала. Проте будинки за нашим вікном постраждали ще більше. Співчуваємо всім постраждалим і тим, хто втратив рідних. Бережіть себе! Слава Україні,
– мовиться у повідомленні.
Ворожий обстріл пошкодив відому кав'ярню / Фото KREDENS CAFE
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Ракетна атака у Львові: коротко
- Вночі 6 липня російські військові випустили по Львову 10 крилатих ракет "Калібр". Силам ППО вдалося збити 7 із них.
- Окупанти влучили в багатоквартирний будинок. На жаль, внаслідок обстрілу загинули 5 людей. Ще 40 зазнали поранень, 13 з них госпіталізували. Кількість постраждалих ще може зрости, адже рятувальники продовжують розбирати завали.
- У Львівській обласній військовій адміністрації розповіли про жертв російського теракту у місті. Наймолодшій жінці було 32 роки, а найстаршій – 63. У місті оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих.
- Окрім будинків, у Львові під час атаки зруйновано одну з підстанцій. Без світла залишились близько 150 абонентів.
- 6 липня Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що російські ракети "Калібр" пошкодили частину Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО.