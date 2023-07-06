В частности, одно из заведений сети кофеен KREDENS CAFE. Он будет временно не работать.

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В результате обстрела пострадала известная львовская кофейня

На странице KREDENS CAFE в фейсбуке была опубликована фотография последствий вражеской атаки по Леву. На нем можно увидеть разрушение одного из заведений сети. В частности, выбиты панорамные окна и повреждены оконные конструкции.

Вчера мы проделывали сезонные новинки в меню на Стрыйской. Фотографировали вино здесь за окном. Пили вкусный кофе. Ночью Россия все испортила. Однако дома за нашим окном пострадали еще больше. Сочувствуем всем пострадавшим и потерявшим родных. Берегите себя! Слава Украине,

– говорится в сообщении.



Вражеский обстрел повредил известное кафе / Фото KREDENS CAFE

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