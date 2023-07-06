Этой ночью Россия задействовала не менее 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Оккупанты готовились к удару по Украине

По словам Гуменюк, на вечер 5 июля сконцентрировались 4 ракетоносителя. Было очевидно, что враг готовится.

Ночью враг увеличил количество ракетоносителей – на данном этапе и в течение ночной атаки было задействовано по меньшей мере 6 ракетоносителей – 3 надводных и 3 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" до 36 единиц,

– рассказала она.

Гуменюк подчеркнула, что "Калибр", выпущенный из моря, может преодолеть 2 500 километров, а потому он покрывает фактически всю территорию Украины.

"Такие последствия могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят убытки, и обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить в укрытие обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", – добавила Гуменюк.

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