Ворог завдав удару по місту ракетою, ймовірно, типу "Іскандер" у вівторок, 4 липня. Більш як 40 людей було поранено. Опісля фотограф Олександр Магула опублікував світлини, на яких видно, що відбувалось у Первомайську одразу після атаки.

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"Під час церемонії прощання зі захисником..."

Зазначимо, що серед потерпілих чимало дітей. Станом на ранок наступного дня після обстрілу у лікарнях області залишається 7 людей. Зокрема, 5 осіб – у стані середньої тяжкості.

Дивитися на кадри, опубліковані фотографом, спокійно не можна аж ніяк. Вони чіпляють за живе та вкотре засвідчують, що Росія є терористичною державою, яка не зупиниться ні перед чим, аби знищити українців.

Росіяни завдали ракетного удару по місту Первомайську під час церемонії прощання із полеглим бійцем "Кракену" та "Азову" Олегом Фадєєнком. На церемонію, окрім побратимів Олега, прийшло близько 200 цивільних людей, у тому числі діти та жінки,

– уточнив Магула.

Окрім того, він переконаний, що агентура росіян продовжує працювати в регіоні: "Адже це був спрямований акт тероризму проти людей, які прийшли попрощатися зі своїм героєм", – написав фотограф, продублювавши увесь свій текст англійською мовою.

Наслідки удару по Первомайську / фото Магули

Деталі атаки: що відомо