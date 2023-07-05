Враг нанес удар по городу ракетой, вероятно, типа "Искандер" во вторник, 4 июля. Более 40 человек были ранены. Затем фотограф Александр Магула опубликовал фотографии, на которых видно, что происходило в Первомайске сразу после атаки.

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"Во время церемонии прощания с защитником..."

Отметим, что среди пострадавших немало детей. На утро на следующий день после обстрела в больницах области остается 7 человек. В частности, 5 человек – в состоянии средней тяжести.

Смотреть на кадры, опубликованные фотографом, спокойно нельзя никак. Они цепляют за живое и еще раз свидетельствуют, что Россия является террористическим государством, которое не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить украинцев.

Россияне нанесли ракетный удар по городу Первомайску во время церемонии прощания с павшим бойцом "Кракена" и "Азова" Олегом Фадеенко. На церемонию, кроме побратимов Олега, пришли около 200 гражданских людей, в том числе дети и женщины,

– уточнил Магула.

Кроме того, он убежден, что агентура россиян продолжает работать в регионе: "Ведь это был направленный акт терроризма против людей, которые пришли попрощаться со своим героем", – написал фотограф, продублировав весь свой текст на английском языке.

Последствия удара по Первомайску / фото Магулы

Детали атаки: что известно