За попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Вже відомо про десятки поранених, серед яких є і немовлята, пише 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих внаслідок атаки

Актуальна інформація. Станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих. До лікарень госпіталізували 31 людину, 9 з яких – діти. Серед них 2 немовлят: одному 1 рік, другому 10 місяців. Дані щодо кількості поранених ще можуть оновитися.

У ДСНС уточнили, що всі зазнали поранень на паркувальному майданчику біля багатоповерхівки. Окрім будинку, біля якого влучив снаряд, від вибуху понівечило декілька автомобілів, у яких виникли пожежі. До ліквідації наслідків цієї події залучені 3 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

Наслідки обстрілу Первомайського: фото ДСНС, Андрій Єрмак, Харківська облпрокуратура

Прокуратура відкрила справу

На місці обстрілу Первомайського працюють прокурори. За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

Прибувши на місце події, слідчі попередньо сказали, що наслідки прильоту подібні на приліт ракети "Іскандер". Проте згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що за попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом.