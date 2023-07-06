По данным следствия, 6 июля около 11:00 российские военные обстреляли станцию "Одноробовка" Богодуховского района. По предварительным данным, огонь вели из артиллерии.

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Вокзал полностью уничтожен

В результате обстрела вокзал станции "Одноробовка" полностью уничтожен. Произошел масштабный пожар.

Правоохранители открыли дело

При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ОП №2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области.

Какая ситуация в Харьковской области

Прошедшие сутки снова были неспокойными: оккупанты задавали по региону авиационных, минометных и артиллерийских ударов.

В селе Казачья Лопань в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом – к счастью, обошлось без пострадавших. В Волчанске тоже повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Там 54-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали в больницу в среднем состоянии.

Отметим, что ночью 6 июля Россия нанесла по Львову массированный ракетный удар, к сожалению, есть погибшие.

Самая масштабная атака на гражданское население во Львове с начала полномасштабного вторжения: главное