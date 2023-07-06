По данным следствия, 6 июля около 11:00 российские военные обстреляли станцию "Одноробовка" Богодуховского района. По предварительным данным, огонь вели из артиллерии.
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Вокзал полностью уничтожен
В результате обстрела вокзал станции "Одноробовка" полностью уничтожен. Произошел масштабный пожар.
Правоохранители открыли дело
При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи ОП №2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области.
Какая ситуация в Харьковской области
Прошедшие сутки снова были неспокойными: оккупанты задавали по региону авиационных, минометных и артиллерийских ударов.
В селе Казачья Лопань в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом – к счастью, обошлось без пострадавших. В Волчанске тоже повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Там 54-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали в больницу в среднем состоянии.
Отметим, что ночью 6 июля Россия нанесла по Львову массированный ракетный удар, к сожалению, есть погибшие.
Самая масштабная атака на гражданское население во Львове с начала полномасштабного вторжения: главное
- В ночь на 6 июля российские военные попали в многоквартирный дом во Львове, в результате чего погибли 4 человека, 13 человек госпитализировали в больницы. Их количество еще может возрасти, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.
- Также во время атаки во Львове разрушена одна из подстанций, без света осталось около 150 абонентов.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе объявлен двухдневный траур в память о погибших.
- В общем враг выпустил из Черного моря 10 ракет "Калибр". Украинским защитникам удалось уничтожить 7 из 10 ракет.
- Во время ночной атаки по Львову враг пытался маневрировать, чтобы обойти украинскую ПВО. Первые ракеты украинская ПВО сбила в небе над Николаевщиной и Кировоградщиной.