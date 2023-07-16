Информация о взрывах начала поступать около 18:50. К слову, тревогу в области отменили в 18.44, сообщает 24 Канал.

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Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков

"Суспільне" заявило, что россияне атаковали Харьков. В городе прогремели по меньшей мере 3 взрыва после отбоя воздушной тревоги.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на место "прилета" уже выехали все соответствующие спецслужбы.

Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,

– сообщили в ОВА.

Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков во второй раз с начала суток оказался под вражеской атакой. По предварительной информации, россияне обстреляли Основянский район города.

"Харьков во второй раз за сутки под ударом врага. Предварительно – попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", – подчеркнул Терехов.

По предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар, однако службы работают над ликвидацией последствий.

В сети также сообщалось, что с территории Белгородской области снова запустили ракеты, вероятно, в сторону Харькова. После этого в городе снова раздались взрывы.



Враг запустил ракеты из Белгородщины / фото из соцсетей

По состоянию на 19:50 количество пострадавших увеличилось до 7 человек. Также есть неподтвержденная информация о погибшем.

Россияне каждый день атакуют Харьковщину

Синегубов также сообщил, что за прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

В результате обстрела села Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский. Еще 1 человек получил ранения. Поврежден частный жилой дом.

В области также идет разминирование территорий. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 гектаров территории и обезвредили 122 взрывоопасных предмета.

Враг нанес удар по Харькову ночью