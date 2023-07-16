Воздушная тревога в области объявлена в 01:29. Телеграм-каналы сообщают о предполагаемом обстреле региона из ЗРК С-300.
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Харьков оказался под обстрелом
Взрывы в городе подтвердил городской голова Игорь Терехов.
В Харькове слышны взрывы,
– сообщил он.
Вместе с тем в Воздушных силах предупредили, что враг может атаковать область и город баллистическим оружием. В полиции Харьковщины также подчеркнули, что враг снова принялся обстреливать регион. Людей призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и остаться в укрытиях.
"Суспильне" сообщает, что в городе раздалось по меньшей мере 3 взрыва.
Тревога в Харьковской области звучала в течение часа. Только в 02:20 в городе и области сообщили об отбое угрозы применения баллистического оружия.
Зафиксировали "прилеты" в центре города
Игорь Терехов сообщил, что предварительно зафиксированы "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова. К счастью, обошлось без разрушений, информации о пострадавших пока нет.
Что касается остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300.
– заявил мэр.
Враг продолжает терроризировать Харьковщину
- По информации Харьковской ОВА, минувшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Казачья Лопань, Нескучное, Терновая, Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Фиголовка и другие.
- Масштабные разрушения, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.
- В области также продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11 гектаров территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.