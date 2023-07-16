Воздушная тревога в области объявлена в 01:29. Телеграм-каналы сообщают о предполагаемом обстреле региона из ЗРК С-300.

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Харьков оказался под обстрелом

Взрывы в городе подтвердил городской голова Игорь Терехов.

В Харькове слышны взрывы,

– сообщил он.

Вместе с тем в Воздушных силах предупредили, что враг может атаковать область и город баллистическим оружием. В полиции Харьковщины также подчеркнули, что враг снова принялся обстреливать регион. Людей призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и остаться в укрытиях.

"Суспильне" сообщает, что в городе раздалось по меньшей мере 3 взрыва.

Обратите внимание! О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102.

Тревога в Харьковской области звучала в течение часа. Только в 02:20 в городе и области сообщили об отбое угрозы применения баллистического оружия.

Зафиксировали "прилеты" в центре города

Игорь Терехов сообщил, что предварительно зафиксированы "прилеты" в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова. К счастью, обошлось без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

Что касается остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300.

– заявил мэр.

Враг продолжает терроризировать Харьковщину