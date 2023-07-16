Вскоре о взрывах сообщили в Харькове. Позже прилет подтвердили официально, сообщает 24 Канал.
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Во многих областях звучали сирены
Приблизительно в 18:56 по украинским областям начала распространяться воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения.
Из-за вероятных вражеских обстрелов сирены звучали в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 467 дней;
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 217 дней.
Карта тревог на 19:04 / Скриншот alerts.in.ua
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Россияне ударили по Харькову
В Харькове раздались взрывы. Впоследствии глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что произошла очередная вражеская атака.
Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,
– написал глава Харьковской ОВА.
Также об обстреле написал городской голова Игорь Терехов. По его словам, предварительно прилеты произошли в центральной части города.
"Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Касаемо остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории", – отметил мэр Харькова.
По его словам, с высокой долей вероятности можно говорить, что по Харькову ударили ракетами С-300.
"Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", – добавил Терехов.