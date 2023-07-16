Вскоре о взрывах сообщили в Харькове. Позже прилет подтвердили официально, сообщает 24 Канал.

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Во многих областях звучали сирены

Приблизительно в 18:56 по украинским областям начала распространяться воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения.

Из-за вероятных вражеских обстрелов сирены звучали в:

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Черкасской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 467 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 217 дней.

Обратите внимание! По состоянию на 19:15 воздушную тревогу отменили везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.



Карта тревог на 19:04 / Скриншот alerts.in.ua

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Россияне ударили по Харькову

В Харькове раздались взрывы. Впоследствии глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что произошла очередная вражеская атака.

Оккупанты нанесли удары по Харькову. Профильные службы выехали на места вызовов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,

– написал глава Харьковской ОВА.

Также об обстреле написал городской голова Игорь Терехов. По его словам, предварительно прилеты произошли в центральной части города.

"Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Касаемо остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории", – отметил мэр Харькова.

По его словам, с высокой долей вероятности можно говорить, что по Харькову ударили ракетами С-300.

"Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе. Будьте осторожны и пользуйтесь укрытиями во время воздушной тревоги", – добавил Терехов.

Заметьте! В Харькове прогремели мощные взрывы после отбоя тревоги. Местные жители сообщили по меньшей мере о 3 взрывах, после которых снова начали звучать сирены.