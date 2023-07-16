Именно этот яхт-клуб засветили российские так называемые "военкоры". Их сразу же стали обвинять в сливе позиций захватчиков.
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Прилет пришелся по размещению оккупантов
Российские пропагандисты 2 июля начали распространять видео, где подразделение 61-й бригады морской пехоты России выдвигается на катерах к Антоновскому мосту, где ВСУ удерживают плацдарм. Сравнив видео и снимки в сети, удалось установить точное место съемки – яхт-клуб "Цюрупинская Конка" в Алешках.
Идентифицировать локацию удалось с помощью особенностей местности. В частности, говорится о:
- деревянном причале,
- заборе из красного кирпича,
- изгибе реки,
- растительности.
Расстояние между яхт-клубом и Антоновским мостом составляет около 4 километров по прямой линии. Учитывая изгибы реки, оно еще больше.
По информации DeepStateMAP, территорию от Алешек до Антоновского моста не контролирует ни одна, ни другая сторона.
Прилетело по яхт-клубу в Алешках / Фото Еvocation
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HIMARS работает по оккупантам: коротко
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 22 июня обнародовал видео уничтожения оккупантов и их техники. Работа сил обороны происходила на Бахмутском направлении.
- Сырский подчеркнул, что в результате удара минимум 8 россиян стали "двухсотыми". Кроме того, враг также потерял свой миномет "Тюльпан".
- Интересное видео также обнародовали в Минобороны. Там предупредили захватчиков, которые остаются во временно оккупированном Крыму, о "горячем туристическом сезоне", а также о "постоянной штормовой погоде". К тому же в ведомстве призвали россиян как можно быстрее уезжать с полуострова.