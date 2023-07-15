Во временно оккупированном россиянами Токмаке в течение 15 июля раздавались взрывы. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своих соцсетях.

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Что происходит в Токмаке

Федоров заявил, что в Токмаке было громко.

Жители сообщают о третьей серии взрывов во временно оккупированном городе,

– добавил он.

Пропагандистские СМИ страны-агрессорки заявили, что российская ПВО якобы сбила над городом "вражескую ракету". Также кремлевские медиа попытались безосновательно обвинить ВСУ в "попытке обстрелов мирных районов Токмака".

Однако не все оккупанты хвастаются своей ПВО. Другие захватчики, напротив, жалуются. Как пишет телеграмм-канал "Бердянск Сегодня", россияне подтверждают поражение их позиций в районе Токмака. Более того, как отмечается в сообщении, они "воют от беспомощности и отсутствия возможности как-либо противостоять ударам ВСУ".

В Токмаке постоянно происходят "хлопки"