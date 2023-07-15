Во временно оккупированном россиянами Токмаке в течение 15 июля раздавались взрывы. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своих соцсетях.
Читайте также В Токмаке снова громко: местные сообщают о взрывах
Что происходит в Токмаке
Федоров заявил, что в Токмаке было громко.
Жители сообщают о третьей серии взрывов во временно оккупированном городе,
– добавил он.
Пропагандистские СМИ страны-агрессорки заявили, что российская ПВО якобы сбила над городом "вражескую ракету". Также кремлевские медиа попытались безосновательно обвинить ВСУ в "попытке обстрелов мирных районов Токмака".
Однако не все оккупанты хвастаются своей ПВО. Другие захватчики, напротив, жалуются. Как пишет телеграмм-канал "Бердянск Сегодня", россияне подтверждают поражение их позиций в районе Токмака. Более того, как отмечается в сообщении, они "воют от беспомощности и отсутствия возможности как-либо противостоять ударам ВСУ".
В Токмаке постоянно происходят "хлопки"
- Недавно во временно оккупированном городе Запорожской области снова было очень громко. В ночь на 16 июля там раздалось 6 мощных взрывов.
- После этого спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в разговоре с 24 Каналом намекнула, что "хлопок" посетил пункты, где российские оккупанты сосредотачивали свои ресурсы. По ее словам, во время контрнаступления ВСУ происходит уничтожение мощностей врага.
- Впоследствии мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил, что в Токмаке ВСУ мощно ударили по вражескому заводу. Также наши защитники ликвидировали более 200 окупантов вместе "комендантом", которого назначили россияне.